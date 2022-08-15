В Донецкой области зенитчики "приземлили" российский вертолет Ка-52
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Сегодня утром в Донецкой области украинские зенитчики сбили российский вертолет Ка-52. Об этом в Telegram сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует УНН.
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"15 августа в Донецкой области, около 8.00, подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожен очередной вертолет Ка-52 российских оккупационных войск. Это уже третий Ка-52 рашистов, приземленный Силами обороны за двое суток!" – говорится в сообщении.
Напомним
13 августа сообщали, что украинские военные сбили на востоке Украины российский штурмовик Су-25 и четыре вражеских беспилотника "Орлан-10".