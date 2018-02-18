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На Донеччині затримано жінку, яка входила до складу бандформування "Оплот"

На Донеччині затримано жінку, яка входила до складу бандформування "Оплот"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. У Донецькій області на пункті пропуску “Новотроїцьке” затримано жінку 1989 р.н., яка входила до складу бандформування “Оплот”. Про це повідомляє відділ взаємодії зі ЗМІ ДПСУ, передає УНН.

Сьогодні в КПВВ “Новотроїцьке” із окупованого Донецька прибула громадянка України 1989 року народження. Під час перевірки оперативниками Донецько-Луганського управління Держприкордонслужби було встановлено, що в діях громадянки вбачаються ознаки складу правопорушення ККУ за ч.1 ст. 260 (створення непередбачено законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України.

Оперативники з’ясували, що жінка входила до складу непередбачених законом України воєнізованих формувань так званої “Донецької народної республіки”. У серпні 2014 року українка вступила в підрозділ “Оплот”, де мала нібито отримати посаду помічника кухаря, однак в подальшому, за порадою чоловіка, відмовилась проходити службу в НЗФ.

Наразі жінку передано співробітникам Національної поліції та встановлюється, ким насправді вона була, перебуваючи у складі бандформувань.

Нагадаємо, у зоні проведення антитерористичної операції вчора зник український військовослужбовець.

Українські Національні Новини

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