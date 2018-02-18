В Донецкой области задержали женщину, которая входила в состав бандформирования "Оплот"

Сегодня в КПВВ "Новотроицкое" из оккупированного Донецка прибыла гражданка Украины 1989 года рождения. Во время проверки оперативниками Донецко-Луганского управления Госпогранслужбы было установлено, что в действиях гражданки усматриваются признаки состава правонарушения УК по ч.1 ст. 260 (создание предусмотрено законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Оперативники выяснили, что женщина входила в состав непредусмотренных законом Украины военизированных формирований так называемой "Донецкой народной республики". В августе 2014 украинка вступила в подразделение "Оплот", где должна была якобы получить должность помощника повара, однако в дальнейшем, по совету мужа, отказалась проходить службу в НВФ.

Сейчас женщину передали сотрудникам Национальной полиции и устанавливается, кем на самом деле она была, находясь в составе бандформирования.

Напомним, в зоне проведения антитеррористической операции вчера исчез украинский военнослужащий .