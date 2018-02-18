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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 66471 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 81365 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 84079 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108381 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 11:47 • 100740 просмотра

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В Донецкой области задержали женщину, которая входила в состав бандформирования "Оплот"

В Донецкой области задержали женщину, которая входила в состав бандформирования "Оплот"

Киев  •  УНН

 • 12930 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Донецкой области на пункте пропуска "Новотроицкое" задержана женщина 1989 г.р., которая входила в состав бандформирования "Оплот". Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ ГПСУ, передает УНН.

Сегодня в КПВВ "Новотроицкое" из оккупированного Донецка прибыла гражданка Украины 1989 года рождения. Во время проверки оперативниками Донецко-Луганского управления Госпогранслужбы было установлено, что в действиях гражданки усматриваются признаки состава правонарушения УК по ч.1 ст. 260 (создание предусмотрено законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Оперативники выяснили, что женщина входила в состав непредусмотренных законом Украины военизированных формирований так называемой "Донецкой народной республики". В августе 2014 украинка вступила в подразделение "Оплот", где должна была якобы получить должность помощника повара, однако в дальнейшем, по совету мужа, отказалась проходить службу в НВФ.

Сейчас женщину передали сотрудникам Национальной полиции и устанавливается, кем на самом деле она была, находясь в составе бандформирования.

Напомним, в зоне проведения антитеррористической операции вчера исчез украинский военнослужащий .

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