На Донеччині затримано депутата райради за організацію незаконного референдуму
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. На Донеччині співробітники СБУ затримали депутата Великоновосілківської райради за підозрою в організації незаконного референдуму. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
“Співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях затримали колишнього депутата Великоновосілківської районної ради Донеччини, який підозрюється у посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України”, — йдеться у повідомленні.
Оперативники спецслужби встановили, що у травні 2014 року депутат організував та провів мітинг серед мешканців селища Велика Новосілка. Зловмисник публічно звертався із закликами до відокремлення регіону від України та створенню фейкового “совета донецкой народной республики”.
Після провального референдуму депутат утік з селища і тривалий час переховувався від правоохоронців у південно-східних регіонах України, де намагався налагодити свій бізнес. Зловмисника було оголошено у розшук.
Співробітники СБ України встановити місце перебування колишнього депутата та на підставі рішення суду затримали його у Запорізькій області. Чоловіку повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України і взято під варту. Триває досудове слідство.
Як повідомляв УНН, екс-депутата сільради Одещини, причетного до "ДНР", засудили до 10 років за ґратами.