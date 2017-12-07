В Донецкой области задержан депутат райсовета за организацию незаконного референдума
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Донецкой области сотрудники СБУ задержали депутата Великоновоселковской райсовета по подозрению в организации незаконного референдума. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях задержали бывшего депутата Великоновоселковской районного совета Донецкой области, который подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы установили, что в мае 2014 депутат организовал и провел митинг среди жителей поселка Большая Новоселка. Злоумышленник публично обращался с призывами к отделению региона от Украины и созданию фейковых "совета донецкой народной республики".
После провального референдума депутат сбежал из поселка и длительное время скрывался от правоохранителей в юго-восточных регионах Украины, где пытался наладить свой бизнес. Злоумышленник был объявлен в розыск.
Сотрудники СБ Украины установили местонахождение бывшего депутата и на основании решения суда задержали его в Запорожской области. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и взят под стражу. Продолжается досудебное следствие.
Как сообщал УНН, экс-депутата сельсовета Одесской области , причастного к "ДНР", приговорили к 10 годам за решеткой.