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10 марта, 17:10 • 109102 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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10 марта, 15:15 • 127447 просмотра

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10 марта, 09:12 • 107617 просмотра

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В Донецкой области задержан депутат райсовета за организацию незаконного референдума

В Донецкой области задержан депутат райсовета за организацию незаконного референдума

Киев  •  УНН

 • 13059 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Донецкой области сотрудники СБУ задержали депутата Великоновоселковской райсовета по подозрению в организации незаконного референдума. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях задержали бывшего депутата Великоновоселковской районного совета Донецкой области, который подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что в мае 2014 депутат организовал и провел митинг среди жителей поселка Большая Новоселка. Злоумышленник публично обращался с призывами к отделению региона от Украины и созданию фейковых "совета донецкой народной республики".

После провального референдума депутат сбежал из поселка и длительное время скрывался от правоохранителей в юго-восточных регионах Украины, где пытался наладить свой бизнес. Злоумышленник был объявлен в розыск.

Сотрудники СБ Украины установили местонахождение бывшего депутата и на основании решения суда задержали его в Запорожской области. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и взят под стражу. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал УНН, экс-депутата сельсовета Одесской области , причастного к "ДНР", приговорили к 10 годам за решеткой.

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