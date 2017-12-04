На Донеччині засудили інформаторку "ДНР"
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 4 грудня. УНН. Інформаторку “ДНР”, яка передавала бойовикам дані про українських військових, засудили до 5 років 4 місяців позбавлення волі. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області, передає УНН.
Слідство з'ясувало, що у січні 2015 року мешканка Волноваського району 1965 р.н. почала активно співпрацювати з бойовиками терористичної організації “ДНР”. Засуджена передавала бойовикам данні про місце знаходження, маршрути пересування, чисельність українських військових формувань, задіяних в антитерористичній операції поблизу м. Маріуполя та Волноваського району Донеччини.
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Наприкінці січня 2015 року зловмисницю затримали, а її дії кваліфікували за ч. 1 ст. 258-3 КК України (сприяння діяльності терористичної організації).
"Під час нових судових слухань засуджена у скоєному повністю зізналася та розкаялася. Таким чином, завдяки чіткий та обґрунтованій позиції прокуратури Донеччини, показам свідків та вагомим доказам, наданим стороною обвинувачення, жінку визнано винною у співпраці з терористами та засуджено до 5 років 4 місяців ув’язнення", - повідомили в прокуратурі.
Як повідомляв УНН, херсонського журналіста, причетного до "ДНР", засудили до 5 років за ґратами.