В Донецкой области осудили информаторку "ДНР"
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 4 декабря. УНН. Информаторку “ДНР”, которая передавала боевикам данные об украинских военных, приговорили к 5 годам 4 месяцам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
Следствие выяснило, что в январе 2015 года жительница Волновахского района 1965 г.р. начала активно сотрудничать с боевиками террористической организации “ДНР”. Осужденная передавала боевикам данные о местонахождении, маршрутах передвижения, численности украинских военных формирований, задействованных в антитеррористической операции вблизи Мариуполя и Волновахского района Донецкой области.
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В конце января 2015 злоумышленницу задержали, а ее действия квалифицировали по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической организации).
“Во время новых судебных слушаний осужденная в содеянном полностью созналась и раскаялась. Таким образом, благодаря четкой и обоснованной позиции прокуратуры Донецкой области, показаниям свидетелей и весомым доказательствам, предоставленных стороной обвинения, женщина признана виновной в сотрудничестве с террористами и приговорена к 5 годам 4 месяцам тюремного заключения”, — сообщили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, херсонского журналиста, причастного к “ДНР”, приговорили к 5 годам заключения.