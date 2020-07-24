На Донеччині за розповсюдження дитячого порно судитимуть чоловіка

“Під процесуальним керівництвом Маріупольської місцевої прокуратури №1 завершено досудове розслідування стосовно чоловіка, який обвинувачується у розповсюдженні зображень та відеоматеріалів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію (ч. 4 ст. 301 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2020 року місцевий житель, перебуваючи у власній квартирі, встановив на власний ноутбук програмне забезпечення, за допомогою якого обмінювався з іншими користувачами “чорного” інтернету відеофайлами з дитячою порнографією

Вказано, що максимальне покарання за вказаною статтею – позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, суд арештував подружжя, яке підозрюється у виготовленні дитячого порно.