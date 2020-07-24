В Донецкой области за распространение детского порно будут судить мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Донецкой области завершено досудебное расследование в отношении мужчины, который обвиняется в распространении изображений и видеоматериалов, содержащих детскую порнографию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook прокуратуры Донецкой области.
"Под процессуальным руководством Мариупольского местной прокуратуры №1 завершено досудебное расследование в отношении мужчины, который обвиняется в распространении изображений и видеоматериалов порнографического характера, содержащих детскую порнографию (ч. 4 ст. 301 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что в мае 2020 года местный житель, находясь в собственной квартире, установил на собственный ноутбук программное обеспечение, с помощью которого обменивался с другими пользователями "черного" интернета видеофайлами с детской порнографией
Указано, что максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на срок до 10 лет.
Напомним, суд арестовал супругов, которые подозревается в изготовлении детского порно.