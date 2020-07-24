В Донецкой области за распространение детского порно будут судить мужчину

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 44582 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102755 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107688 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135180 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111190 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132293 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102232 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102612 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104463 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102078 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Донецкой области за распространение детского порно будут судить мужчину

В Донецкой области за распространение детского порно будут судить мужчину

Киев  •  УНН

 • 20207 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. В Донецкой области завершено досудебное расследование в отношении мужчины, который обвиняется в распространении изображений и видеоматериалов, содержащих детскую порнографию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook прокуратуры Донецкой области.

"Под процессуальным руководством Мариупольского местной прокуратуры №1 завершено досудебное расследование в отношении мужчины, который обвиняется в распространении изображений и видеоматериалов порнографического характера, содержащих детскую порнографию (ч. 4 ст. 301 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что в мае 2020 года местный житель, находясь в собственной квартире, установил на собственный ноутбук программное обеспечение, с помощью которого обменивался с другими пользователями "черного" интернета видеофайлами с детской порнографией

Указано, что максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, суд арестовал супругов, которые подозревается в изготовлении детского порно.

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