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На Донеччині за добу загинули троє дітей – В.Аброськін

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. На території Донецької області за добу загинули троє дітей. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін, передає УНН.

“Один день, 24 березня 2017, забрав життя трьох дітей Донецької області: Добропілля. Увечері в квартирі за адресою проживання був виявлений повішеним на турніку у себе в дитячій кімнаті труп неповнолітнього хлопчика, 2006 року народження. Двері були закриті зсередини як в квартиру, так і в саму кімнату. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України. Проводяться слідчі дії. Мар’їнський район, с.Бажане. Вранці в приватному домоволодінні виявлено три трупи, серед яких дитина, 2013 року народження. Причина смерті — отруєння чадним газом. Бахмутський район, Зайцеве. Померла новонароджена дитина, 9 днів від дня його народження. Також відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України”, — написав В.Аброськін.

Крім того, він додав, що в Слов’янську батько наніс тілесні ушкодження дитині, 2007 року народження — обширні гематоми голови, грудної клітки і стегон. Дитина перебуває у міській лікарні.

Нагадаємо, минулої доби на Донецькому напрямку сталося 33 ворожих обстріли, 13 із яких — із важкого озброєння.

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