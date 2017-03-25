В Донецкой области за сутки погибли трое детей - В.Аброськин

"Один день, 24 марта 2017, унес жизни трех детей Донецкой области: Доброполье. Вечером в квартире по адресу проживания был обнаружен повешенным на турнике у себя в детской комнате труп несовершеннолетнего мальчика, 2006 года рождения. Двери были закрыты изнутри как в квартиру, так и в саму комнату. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины. Проводятся следственные действия. Марьинский район, с.Бажане. Утром в частном домовладении обнаружены три трупа, среди которых ребенок 2013 года рождения. Причина смерти - отравление угарным газом. Бахмутский район, Зайцево. Умерла новорожденный ребенок, 9 дней со дня его рождения. Также открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины", - написал В.Аброськин.

Кроме того, он добавил, что в Славянске отец нанес телесные повреждения ребенку, 2007 года рождения - обширные гематомы головы, грудной клетки и бедер. Ребенок находится в городской больнице.

Напомним, за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 33 вражеских обстрелов, 13 из которых - из тяжелого вооружения.