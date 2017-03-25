В Донецкой области за сутки погибли трое детей - В.Аброськин

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 57737 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 109695 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 125077 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 184327 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 134218 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127185 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119105 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106637 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107652 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103952 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В Донецкой области за сутки погибли трое детей - В.Аброськин

В Донецкой области за сутки погибли трое детей - В.Аброськин

Киев  •  УНН

 • 9016 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. На территории Донецкой области за сутки погибли трое детей. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, передает УНН.

"Один день, 24 марта 2017, унес жизни трех детей Донецкой области: Доброполье. Вечером в квартире по адресу проживания был обнаружен повешенным на турнике у себя в детской комнате труп несовершеннолетнего мальчика, 2006 года рождения. Двери были закрыты изнутри как в квартиру, так и в саму комнату. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины. Проводятся следственные действия. Марьинский район, с.Бажане. Утром в частном домовладении обнаружены три трупа, среди которых ребенок 2013 года рождения. Причина смерти - отравление угарным газом. Бахмутский район, Зайцево. Умерла новорожденный ребенок, 9 дней со дня его рождения. Также открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины", - написал В.Аброськин.

Кроме того, он добавил, что в Славянске отец нанес телесные повреждения ребенку, 2007 года рождения - обширные гематомы головы, грудной клетки и бедер. Ребенок находится в городской больнице.

Напомним, за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 33 вражеских обстрелов, 13 из которых - из тяжелого вооружения.

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