На Донеччині з-під землі викопали схрон із сотнями боєприпасів
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 18 КВІТНЯ. УНН. Правоохоронці вилучили з-під землі близько 300 артилерійських снарядів, які були закопані посеред поля с. Яснобродівка Ясинуватського району Донецької області. Про це повідомляють у відділі комунікації ГУ НП в Донецькій області, передає УНН.
"Надійшло повідомлення про те, що під час проведення земельних робіт поблизу прифронтового селища було виявлено боєприпаси. В результаті 8-годинної роботи поліцейські разом із вибухотехніками викопали із землі цілий бойовий арсенал осколково-фугасних снарядів калібром 30 мм", – зазначили у прес-службі Дружківського відділення поліції.
Нагадаємо, між селами Комишуваха та Вікторівка Попаснянського району у покинутому бліндажі правоохоронці виявили схрон боєприпасів.