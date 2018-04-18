В Донецкой области из-под земли выкопали схрон с сотнями боеприпасов
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 18 АПРЕЛЯ. УНН. Правоохранители изъяли из-под земли около 300 артиллерийских снарядов, которые были закопаны посреди поля с. Яснобродовка Ясиноватского района Донецкой области. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУ НП в Донецкой области, передает УНН.
"Поступило сообщение о том, что во время проведения земельных работ вблизи прифронтового поселка было обнаружено боеприпасы. В результате 8-часовой работы полицейские вместе с взрывотехниками выкопали из земли целый боевой арсенал осколочно-фугасных снарядов калибром 30 мм", - отметили в пресс-службе Дружковского отделения полиции.
Напомним, между селами Камышеваха и Викторовка Попаснянского района в заброшенном блиндаже правоохранители обнаружили схрон боеприпасов.