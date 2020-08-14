На Донеччині військовий наклав на себе руки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Неподалік міста Торецьк Донецької області застрелився військовослужбовець. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Подія сталася 12 серпня, але відомо про неї стало зараз.
Військовий (2001 року народження) служив у розвідувальній роті. На позиціях неподалік села Південне він застрелився з табельного автомата "Вулкан".
Мотиви та обставини самогубства встановлюються. Відкрито кримінальне провадження.
Як повідомляв УНН, у Донецькій області під час несення варти один військовий підстрелив іншого.