На Донеччині військовий наклав на себе руки

Подія сталася 12 серпня, але відомо про неї стало зараз.



Військовий (2001 року народження) служив у розвідувальній роті. На позиціях неподалік села Південне він застрелився з табельного автомата "Вулкан".



Мотиви та обставини самогубства встановлюються. Відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляв УНН, у Донецькій області під час несення варти один військовий підстрелив іншого.