В Донецкой области военный покончил с собой
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Недалеко от города Торецк Донецкой области застрелился военнослужащий. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Происшествие случилось 12 августа, но известно о нем стало сейчас.
Военный (2001 года рождения) служил в разведывательной роте. На позициях около села Пивденное он застрелился из табельного автомата "Вулкан".
Мотивы и обстоятельства самоубийства устанавливаются. Открыто уголовное производство.
Как сообщал УНН, в Донецкой области во время несения караула один военный подстрелил другого.