На Донеччині виявили тіло ще одного цивільного, загиблого під час окупації - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Російські війська минулої доби вкотре обстріляли населені пункти Донецької області, є жертви. Також правоохоронці виявили тіло одного цивільного, який загинув під час окупації. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує УНН.
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"За 30 жовтня стало відомо про 4 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами, — у Бахмуті. Крім того, правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, загиблого під час окупації, — у Святогірську. Ще 2 людини за вчора отримали поранення", - написав він в Telegram.
Деталі
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинуло 1130 осіб, ще 2500 цивільних отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що російські військові вели обстріли на ділянках фронту від Мар'їнки до Лимана.