На Донеччині виявили тіло ще одного цивільного, загиблого під час окупації - ОВА

Цитата

"За 30 жовтня стало відомо про 4 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами, — у Бахмуті. Крім того, правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, загиблого під час окупації, — у Святогірську. Ще 2 людини за вчора отримали поранення", - написав він в Telegram.

Деталі

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинуло 1130 осіб, ще 2500 цивільних отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що російські військові вели обстріли на ділянках фронту від Мар'їнки до Лимана.