На Донеччині виявили скелетовані рештки людини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. На Донеччині виявили обгорілі скелетовані рештки людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
"Вчора, 5 січня, близько 16:25, до поліції звернувся місцевий житель, який повідомив, що знайшов обгорілі рештки людини. Скелетовані останки були виявлені між Вугледаром та Богоявленкою", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що поліцейські виявили фрагменти людського тіла, обгорілий одяг та пляшку з імовірно паливно-мастильною речовиною. Під час первинного огляду слідів насильницької смерті правоохоронці не виявили.
Біологічні зразки направлені на експертизу.
"Вказаний факт попередньо кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 з позначкою "природня смерть" Кримінального кодексу України. Після проведення необхідних експертиз буде надана точна кваліфікація події. За даними розшуковців Мар’їнки, у районі значаться у розшуку 46 безвісти зниклих осіб", - додали у відділі комунікації.
Нагадаємо, на згарищі будинку знайшло обгорілі рештки людини.