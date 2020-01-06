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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111333 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 114122 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 112604 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 125655 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104561 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107623 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107798 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131826 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130608 просмотра

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В Донецкой области обнаружили скелетированные останки человека

В Донецкой области обнаружили скелетированные останки человека

Киев  •  УНН

 • 14440 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. В Донецкой области обнаружили обгоревшие скелетированные останки человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

"Вчера, 5 января, около 16:25, в полицию обратился местный житель, который сообщил, что нашел обгоревшие останки человека. Скелетированные останки были обнаружены между Угледаром и Богоявленкой", - говорится в сообщении.

Указано, что полицейские обнаружили фрагменты человеческого тела, обгоревшую одежду и бутылку с вероятно топливно-смазочным веществом. При первичном осмотре следов насильственной смерти правоохранители не обнаружили.

Биологические образцы направлены на экспертизу.

"Указанный факт предварительно квалифицирован по ч. 1 ст. 115 с пометкой "естественная смерть" Уголовного кодекса Украины. После проведения необходимых экспертиз будет предоставлена точная квалификация события. По данным розыскников Марьинки, в районе числятся в розыске 46 без вести пропавших лиц", - добавили в отделе коммуникации.

Напомним, на пепелище дома нашли обгоревшие останки человека.

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