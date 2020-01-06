В Донецкой области обнаружили скелетированные останки человека
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В Донецкой области обнаружили обгоревшие скелетированные останки человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
"Вчера, 5 января, около 16:25, в полицию обратился местный житель, который сообщил, что нашел обгоревшие останки человека. Скелетированные останки были обнаружены между Угледаром и Богоявленкой", - говорится в сообщении.
Указано, что полицейские обнаружили фрагменты человеческого тела, обгоревшую одежду и бутылку с вероятно топливно-смазочным веществом. При первичном осмотре следов насильственной смерти правоохранители не обнаружили.
Биологические образцы направлены на экспертизу.
"Указанный факт предварительно квалифицирован по ч. 1 ст. 115 с пометкой "естественная смерть" Уголовного кодекса Украины. После проведения необходимых экспертиз будет предоставлена точная квалификация события. По данным розыскников Марьинки, в районе числятся в розыске 46 без вести пропавших лиц", - добавили в отделе коммуникации.
Напомним, на пепелище дома нашли обгоревшие останки человека.