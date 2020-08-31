На Донеччині вилучили контрафактний алкоголь на понад 5 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. На Донеччині правоохоронці вилучили 57,5 тисяч пляшок алкогольної продукції різних брендів з підробленими марками акцизного податку вартістю близько 5,5 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
"Групою правоохоронців у складі оперативних співробітників Краматорського прикордонного загону, представників СБУ та ДФС під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області на одній з автомобільних доріг в Добропільському районі Донеччини було зупинено два вантажних автомобілі. В ході огляду транспортних засобів виявлено понад 57,5 тисяч пляшок алкогольної продукції різних брендів з підробленими марками акцизного податку", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що товар та автомобілі вилучено представниками ДФС.
"Сума оцінки вилученого контрафакту становить близько 5,5 мільйонів гривень", - додається у повідомленні.
Так, особам, причетним до протиправної діяльності, загрожує відповідальність, передбачена статтями 199 та 204 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, десятки тонн алкогольного сурогату виявили під час обшуків у підпільних цехах на Вінниччині.