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На Донеччині викрили конвертцентр з обігом у понад 1,5 млрд грн

На Донеччині викрили конвертцентр з обігом у понад 1,5 млрд грн

Київ • УНН

 • 17868 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Донецькій області припинено діяльність конвертцентру, через який виведено понад 1,5 млрд грн, що призвело до несплати понад 300 мільйонів гривень податків. Про це повідомили у пресслужбі ОГП, передає УНН.

"За даними слідства, упродовж 2019–2020 років ряд підприємств, у тому числі фіктивних, через конвертаційний центр ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах. Всього за період роботи конвертцентру до тіньового сектору економіки виведено понад 1,5 млрд грн, що призвело до ухилення від сплати понад 300 млн грн податку на додану вартість", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, під час обшуку у місті Слов’янськ в офісному приміщенні виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, 56 печаток суб’єктів господарської діяльності та чорнові записи.

Додамо, що за даними фактами відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 212 (Ухилення від сплати податків, зборів) та частиною 2 статті 364 ("Зловживання владою або службовим становищем") Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у жовтні було викрито конвертцентр, який діяв як об’єднання громадян з інвалідністю. Тоді було вилучено готівкові кошти у національній та іноземній валюті на загальну суму близько 36 млн гривень.

Українські Національні Новини

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