В Донецкой области разоблачили конвертцентр с оборотом в более 1,5 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра, через который выведено более 1,5 млрд грн, что привело к неуплате более 300 млн гривен налогов. Об этом сообщили в пресс-службе ОГП, передает УНН.
"По данным следствия, в течение 2019-2020 годов ряд предприятий, в том числе фиктивных, через конвертационный центр уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. Всего за период работы конвертационного центра в теневой сектор экономики выведено более 1,5 млрд грн, что привело к уклонению от уплаты более 300 млн грн налога на добавленную стоимость", - говорится в сообщении.
Сообщается, во время обыска в городе Славянск в офисном помещении обнаружено и изъято финансово-хозяйственные документы, 56 печатей субъектов хозяйственной деятельности и черновые записи.
Добавим, что по данным фактам открыто уголовное производство по части 3 статьи 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов) и части 2 статьи 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что в октябре был разоблачен конвертцентр, который действовал как объединение граждан с инвалидностью. Тогда было изъято наличные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму около 36 млн гривен.