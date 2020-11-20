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В Донецкой области разоблачили конвертцентр с оборотом в более 1,5 млрд грн

В Донецкой области разоблачили конвертцентр с оборотом в более 1,5 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 17867 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра, через который выведено более 1,5 млрд грн, что привело к неуплате более 300 млн гривен налогов. Об этом сообщили в пресс-службе ОГП, передает УНН.

"По данным следствия, в течение 2019-2020 годов ряд предприятий, в том числе фиктивных, через конвертационный центр уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. Всего за период работы конвертационного центра в теневой сектор экономики выведено более 1,5 млрд грн, что привело к уклонению от уплаты более 300 млн грн налога на добавленную стоимость", - говорится в сообщении.

Сообщается, во время обыска в городе Славянск в офисном помещении обнаружено и изъято финансово-хозяйственные документы, 56 печатей субъектов хозяйственной деятельности и черновые записи.

Добавим, что по данным фактам открыто уголовное производство по части 3 статьи 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов) и части 2 статьи 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в октябре был разоблачен конвертцентр, который действовал как объединение граждан с инвалидностью. Тогда было изъято наличные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму около 36 млн гривен.

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