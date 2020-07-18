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На Донеччині вигоріло 24 га пшеничного поля

На Донеччині вигоріло 24 га пшеничного поля

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. У Донецькій області сталася пожежа пшеничного поля на площі 24 га. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в області.

Повідомлення про те, що на полі вздовж автодороги Волноваха-Валер’янівка за межами міста Волноваха відбувається горіння пшениці на корені, рятувальники отримали 18 липня о 13:40.

По прибуттю до місця виклику було встановлено, що відбувається горіння пшениці на площі 5 га, на момент прибуття вогнем вже було знищено 19 га хліба. Загальна площа поля складає 147 га. Бійці ДСНС негайно приступили до гасіння пожежі.

Пожежу було локалізовано о 14:18 та ліквідовано о 14:27.

"У результаті пожежі вогнем було знищено 24 га пшениці на корені", - вказали у ДСНС.

Причини виникнення пожежі та збитки встановлюються відповідними фахівцями.

Нагадаємо, у Харкові сталася пожежа у міні-готелі.

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