В Донецкой области выгорело 24 га пшеничного поля
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Донецкой области произошел пожар пшеничного поля на площади 24 га. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.
Сообщение о том, что на поле вдоль автодороги Волноваха-Валерьяновка за пределами города Волноваха происходит горение пшеницы на корню, спасатели получили 18 июля в 13:40.
По прибытию к месту вызова было установлено, что происходит горение пшеницы на площади 5 га, на момент прибытия огнем уже уничтожено 19 га хлеба. Общая площадь поля составляет 147 га. Бойцы ГСЧС немедленно приступили к тушению пожара.
Пожар был локализован в 14:18 и ликвидирован в 14:27.
"В результате пожара огнем было уничтожено 24 га пшеницы на корню", - указали в ГСЧС.
Причины пожара и ущерб устанавливаются соответствующими специалистами.
Напомним, в Харькове произошел пожар в мини-отеле.