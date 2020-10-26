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На Донеччині відремонтували квартири для ветеранів війни та переселенців

На Донеччині відремонтували квартири для ветеранів війни та переселенців

Київ • УНН

 • 13462 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Краматорську та Костянтинівці відремонтували квартири для ветеранів війни на Донбасі та переселенців. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає УНН.

“Здійснили капітальний ремонт у спорожнілих квартирах комунальної власності у Краматорську та Костянтинівці. На ремонт 17 квартир, з яких 10 у Краматорську та 7 у Костянтинівці, з обласного бюджету спрямували 6,4 мільйони гривень. Тепер вони готові до заселення. У цих квартирах житимуть ветерани російсько-української війни та внутрішньо переміщені особи — їх визначать органи місцевого самоврядування відповідно до наявних черг”, — повідомив Кириленко.

Як повідомляв УНН, в Україні тимчасове житло цього року планують надати 260 переселенцям.

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