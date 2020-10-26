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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 10:59 • 95746 просмотра

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В Донецкой области отремонтировали квартиры для ветеранов войны и переселенцев

В Донецкой области отремонтировали квартиры для ветеранов войны и переселенцев

Киев  •  УНН

 • 13462 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Краматорске и Константиновке отремонтировали квартиры для ветеранов войны на Донбассе и переселенцев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.

“Осуществили капитальный ремонт в опустевших квартирах коммунальной собственности в Краматорске и Константиновке. На ремонт 17 квартир, из которых 10 в Краматорске и 7 в Константиновке, из областного бюджета направили 6,4 миллиона гривен. Теперь они готовы к заселению. В этих квартирах будут жить ветераны российско-украинской войны и внутренне перемещенные лица — их определят органы местного самоуправления в соответствии с имеющимися очередями”, — сообщил Кириленко.

Как сообщал УНН, в Украине временное жилье в этом году планируют предоставить 260 переселенцам.

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