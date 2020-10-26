В Донецкой области отремонтировали квартиры для ветеранов войны и переселенцев

“Осуществили капитальный ремонт в опустевших квартирах коммунальной собственности в Краматорске и Константиновке. На ремонт 17 квартир, из которых 10 в Краматорске и 7 в Константиновке, из областного бюджета направили 6,4 миллиона гривен. Теперь они готовы к заселению. В этих квартирах будут жить ветераны российско-украинской войны и внутренне перемещенные лица — их определят органы местного самоуправления в соответствии с имеющимися очередями”, — сообщил Кириленко.

Как сообщал УНН, в Украине временное жилье в этом году планируют предоставить 260 переселенцам.