На Донеччині в покинутому авто знайшли велику кількість сигарет і спирту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Донецькій області неподалік від лінії розмежування у покинутому легковому автомобілі знайдено велику кількість сигарет та спирту. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил, передає УНН.
“Вчора близько 21:00 співробітники спецпідрозділу податкової міліції ДФС України спільно з військовослужбовцями однієї з механізованих бригад Збройних Сил України зі складу Об’єднаних сил у районі населеного пункту Верхньоторецьке, у полі неподалік лінії розмежування, помітили щойно покинутий автомобіль АЗЛК 2141. Під час огляду автомобіля співробітники ДФС України виявили тютюнові вироби у кількості 5000 пачок на суму 150 тисяч гривень, рідину з характерним запахом спирту у кількості 1500 літрів на суму 450 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, загальна вартість виявлених товарно-матеріальних цінностей становить 642 тис. грн.
За результатами проведених заходів знайдені товари перемістили із району бойових дій у безпечне місце, де слідча оперативна група ДФС України склала протокол.
Нагадаємо, минулої добу лінію розмежування на Донбасі перетнуло 42,4 тисячі осіб та 6 тисяч транспортних засобів.