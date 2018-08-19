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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В Донецкой области в заброшенном авто нашли большое количество сигарет и спирта

Киев • УНН

 • 14787 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Донецкой области неподалеку от линии разграничения в заброшенном легковом автомобиле найдено большое количество сигарет и спирта. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Операции объединенных сил, передает УНН.

В Донецкой области в заброшенном авто нашли большое количество сигарет и спирта

"Вчера около 21:00 сотрудники спецподразделения налоговой милиции ГФС Украины совместно с военнослужащими одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил в районе населенного пункта Верхнеторецкое, в поле неподалеку линии разграничения, заметили только что брошенный автомобиль АЗЛК 2141. При осмотре автомобиля сотрудники ГФС Украины обнаружили табачные изделия в количестве 5 тысяч пачек на сумму 150 тысяч гривен, жидкость с характерным запахом спирта в количестве 1500 литров на сумму 450 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, общая стоимость обнаруженных товарно-материальных ценностей составляет 642 тыс. грн.

Найденные товары переместили из района боевых действий в безопасное место, где следственная оперативная группа ГФС Украины составила протокол.

Напомним, за минувшие сутки линию разграничения на Донбассе пересекло 42,4 тысячи человек и 6 тысяч транспортных средств.

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