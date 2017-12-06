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На Донеччині в будинку знайшли вбитими трьох людей

На Донеччині в будинку знайшли вбитими трьох людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. У смт Велика Новосілка на Донеччині знайшли вбитими трьох людей - чоловіка, його дружину та сина. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.

"Сьогодні зранку до поліції звернувся чоловік, який повідомив, що переймається через батька, який не відповідає на його дзвінки. Паралельно із тим він приїхав до будинку, де його батько проживав разом із родиною, та побачив жахливу картину: вбитих 56-річного чоловіка, його 46-річну дружину та 23-річного сина", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що тіла загиблих виявили зв'язаними.

Невідкладні слідчі дії тривають, встановлюється коло осіб, причетних до особливо тяжкого злочину.

Як повідомляв УНН, на Прикарпатті неодноразово судимий чоловік жорстоко вбив свою матір.

Українські Національні Новини

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