В Донецкой области в доме нашли убитыми трех человек

"Сегодня утром в полицию обратился мужчина, который сообщил, что переживает из-за отца, который не отвечает его звонки. Параллельно с тем он приехал к дому, где его отец проживал вместе с семьей, и увидел ужасную картину: убитых 56-летнего мужчину, его 46-летнюю жену и 23-летнего сына", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тела погибших обнаружили связанными.

Неотложные следственные действия продолжаются, устанавливается круг лиц, причастных к особо тяжкому преступлению

Как сообщал УНН, на Прикарпатье неоднократно судимый мужчина жестоко убил свою мать.