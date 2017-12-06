В Донецкой области в доме нашли убитыми трех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В пгт Великая Новоселка Донецкой области нашли убитыми трех человек - мужчину, его жену и сына. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
"Сегодня утром в полицию обратился мужчина, который сообщил, что переживает из-за отца, который не отвечает его звонки. Параллельно с тем он приехал к дому, где его отец проживал вместе с семьей, и увидел ужасную картину: убитых 56-летнего мужчину, его 46-летнюю жену и 23-летнего сына", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тела погибших обнаружили связанными.
Неотложные следственные действия продолжаются, устанавливается круг лиц, причастных к особо тяжкому преступлению
Как сообщал УНН, на Прикарпатье неоднократно судимый мужчина жестоко убил свою мать.