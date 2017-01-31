На Донеччині у понеділок постраждали двоє жителів Авдіївки - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У зоні АТО в Донецькій області за минулу добу, 30 січня, постраждали дві цивільні особи - жінка і чоловік з Авдіївки, їх госпіталізовано і прооперовано. Про це з посиланням на дані лікувально-профілактичних установ області повідомляє департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації, передає УНН.
"За даними лікувально-профілактичних установ Донецької області, за минулу добу, 30 січня, в зоні проведення АТО постраждало дві цивільні особи. Мешканку та мешканця міста Авдіївка з мінно-вибуховими пораненнями госпіталізовано до військового шпиталю міста Покровська та прооперовано", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.
Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.