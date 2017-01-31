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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Донецкой области в понедельник пострадали двое жителей Авдеевки - ОГА

В Донецкой области в понедельник пострадали двое жителей Авдеевки - ОГА

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 января. УНН. В зоне АТО в Донецкой области за минувшие сутки, 30 января, пострадали два гражданских лица - женщина и мужчина из Авдеевки, их госпитализирован и прооперировали. Об этом со ссылкой на данные лечебно-профилактических учреждений области сообщает департамент информационной и внутренней политики Донецкой облгосадминистрации, передает УНН.

"По данным лечебно-профилактических учреждений Донецкой области, за прошедшие сутки, 30 января, в зоне проведения АТО пострадали два гражданских лица. Жительницу и жителя города Авдеевка с минно-взрывными ранениями госпитализировали в военный госпиталь города Покровска и прооперировали", - говорится в сообщении.

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