На Донеччині спалахнуло сміттєзвалище
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. На полігоні твердих побутових відходів на околиці міста Часів Яр Донецької області спалахнула пожежа. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Донецькій області, передає УНН.
"22 серпня о 9:45 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на околиці м. Часів Яр Бахмутського району Донецької області. До місця події негайно виїхали рятувальники 8-го Державного пожежно-рятувального загону Головного Управління ДСНС України у Донецькій області", - йдеться в повідомленні.
По прибуттю рятувальників на місце події спостерігалося щільне задимлення сміття на санкціонованому сміттєзвалищі з окремими осередками на загальній площі 1 га.
"На даний час сміттєзвалище законсервоване. Сміття знаходиться на поверхні землі висотою 2 м. Загальна площа сміттєзвалища складає 4 га. Відбувається гасіння пожежі. Загиблих та постраждалих немає", - зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, пожежа сухостою та очерету на площі близько 5 га сталася у селі Мала Кардашинка Херсонської області.