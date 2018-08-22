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В Донецкой области вспыхнула мусоросвалка

Киев • УНН

 • 12113 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. На полигоне твердых бытовых отходов на окраине города Часов Яр Донецкой области вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Донецкой области, передает УНН.

В Донецкой области вспыхнула мусоросвалка

"22 августа в 9:45 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на окраине г. Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. К месту происшествия немедленно выехали спасатели 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области" , - говорится в сообщении.

По прибытию спасателей на место происшествия наблюдалось плотное задымление мусора на санкционированной свалке с отдельными ячейками на общей площади 1 га.

"В настоящее время свалка законсервирована. Мусор находится на поверхности земли высотой 2 м. Общая площадь свалки составляет 4 га. Происходит тушения пожара. Погибших и пострадавших нет", - отметили в ГСЧС.

Напомним, пожар сухостоя и тростника на площади около 5 га произошел в селе Малая Кардашинка Херсонской области.

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