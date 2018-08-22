В Донецкой области вспыхнула мусоросвалка
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. На полигоне твердых бытовых отходов на окраине города Часов Яр Донецкой области вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Донецкой области, передает УНН.
"22 августа в 9:45 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на окраине г. Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. К месту происшествия немедленно выехали спасатели 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области" , - говорится в сообщении.
По прибытию спасателей на место происшествия наблюдалось плотное задымление мусора на санкционированной свалке с отдельными ячейками на общей площади 1 га.
"В настоящее время свалка законсервирована. Мусор находится на поверхности земли высотой 2 м. Общая площадь свалки составляет 4 га. Происходит тушения пожара. Погибших и пострадавших нет", - отметили в ГСЧС.
Напомним, пожар сухостоя и тростника на площади около 5 га произошел в селе Малая Кардашинка Херсонской области.