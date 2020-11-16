На Донеччині склали понад сотню протоколів через порушення "карантину вихідного дня"

"У результаті протягом вихідних на Донеччині було складено 112 адміністративних протоколів за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Порушення правил щодо карантину людей". Санкція цієї статті передбачає накладання штрафу від 17 до 32 тисяч гривень, у відношенні посадових осіб - від 34 до 170 тисяч гривень. Рішення щодо накладання штрафу приймає суд", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що загалом з 16 березня 2020 року поліція задокументувала понад 8 000 порушень карантинних обмежень. Складено 1664 адміністративних протоколи.

Нагадаємо, в Україні за порушення “карантину вихідного дня” закрили 1,5 тисячі закладів торгівлі, десятки нічних клубів та спортзалів. Найбільше порушень - у тих регіонах, де місцева влада виступала проти - Львівська, Дніпропетровська, Тернопільська, Черкаська, Одеська області.

Як повідомляв УНН, уряд 11 листопада ввів “карантин вихідного дня” — на три пари вихідних до кінця листопада. Простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.