В Донецкой области составили более сотни протоколов за нарушение "карантина выходного дня"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Донецкой области правоохранители составили 112 административных протоколов за нарушение "карантина выходного дня". Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
"В результате в течение выходных в Донецкой области было составлено 112 административных протоколов по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Нарушение правил карантина людей". Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа от 17 до 32 тысяч гривен, в отношении должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен. Решение о наложении штрафа принимает суд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом с 16 марта 2020 года полиция задокументировала более 8 000 нарушений карантина. Составлено 1664 административных протокола.
Напомним, в Украине за нарушение "карантина выходного дня" закрыли 1,5 тысячи предприятий торговли, десятки ночных клубов и спортзалов. Больше всего нарушений - в тех регионах, где местные власти выступали против - Львовская, Днепропетровская, Тернопольская, Черкасская, Одесская области.
Как сообщал УНН, правительство 11 ноября ввело "карантин выходного дня" - на три пары выходных до конца ноября. Простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.