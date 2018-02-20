На Донеччині ще один екс-бойовик потрапив до рук правоохоронців
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 20 лютого. УНН. В Донецькій області поліцейські виявили екс-найманця, який в 2014 році перевіряв громадян и транспорт на одному з блокпостів так званої ”ДНР”. Про це повідомляє прес-служба обласного управління Нацполіції, передає УНН.
“Патрульні поліцейські Дружківки зупинили автомобіль для перевірки документів. Увагу правоохоронців привернув пасажир. В ході подальших робіт було встановлено причетність чоловіка до незаконних збройних формувань”, – повідомляють у прес-службі Дружківського відділу поліції
Правоохоронці встановили, що 28-річний чоловік потрапив до лав бойовиків у середині квітня 2014 року, після окупації Дружківки незаконними збройними формуваннями. Дізнавшись, що за роботу на блокпості можна отримати їжу та цигарки, чоловік пішов у добровольці "ДНР".
“Спочатку чоловік допомагав бойовикам облаштовувати місце розташування шинами, а потім здійснював перевірку транспорту. З палицею в руках новобранець перевіряв багаж та осіб, що перетинали блокпост. Через два тижні вартовий розчарувався у благих намірах поплічників та покинув їх лави”, – зазначили у відділі комунікації ГУНП в Донецькій області
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 “Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань” Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років. Проводяться слідчі дії.
Нагадаємо, оперативники Державної прикордонної служби України затримали в Донецькій області колишнього бойовика угруповання “Оплот”.