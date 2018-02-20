В Донецкой области еще один экс-боевик попал в руки правоохранителей
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Донецкой области полицейские обнаружили экс-наемника, который в 2014 году проверял граждан и транспорт на одном из блокпостов так называемой "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции, передает УНН.
"Патрульные полицейские Дружковки остановили автомобиль для проверки документов. Внимание правоохранителей привлек пассажир. В ходе дальнейших работ была установлена причастность мужчины к незаконным вооруженным формированиям", - сообщают в пресс-службе Дружковского отдела полиции.
Правоохранители установили, что 28-летний мужчина попал в ряды боевиков в середине апреля 2014 года, после оккупации Дружковки незаконными вооруженными формированиями. Узнав, что за работу на блокпосту можно получить еду и сигареты, мужчина пошел в добровольцы "ДНР".
"Сначала человек помогал боевикам обустраивать место расположения шинами, а затем осуществлял проверку транспорта. С палкой в руках новобранец проверял багаж и лиц, пересекавших блокпост. Через две недели часовой разочаровался в благих намерениях приспешников и покинул их ряды", - отметили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до 8 лет. Проводятся следственные действия.
Напомним, оперативники Государственной пограничной службы Украины задержали в Донецкой области бывшего боевика группировки "Оплот".