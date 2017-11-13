На Донеччині правоохоронці встановлюють обставини смерті одномісячної дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Правоохоронці Покровського відділу поліції в Донецькій області відкрили кримінальне провадження за фактом смерті одномісячної дитини, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції.
За даними відомства, повідомлення про смерть дитини надійшла до правоохоронців від медиків швидкої допомоги.
"Мешканка Покровського району погодувала своїх синів-близнюків та вклала спати. Через кілька годин жінка помітила, що один з малюків не дихає. Жінка покликала на допомогу своїх батьків, які викликали швидку допомогу. Прибувши на місце медики констатували смерть дитини", - зазначили в поліції.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею “Умисне вбивство” (природна смерть) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, на Львівщині помер школяр, поліція відкрила провадження за статею умисне вбивство.