На Донеччині правоохоронці встановлюють обставини смерті одномісячної дитини

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Правоохоронці Покровського відділу поліції в Донецькій області відкрили кримінальне провадження за фактом смерті одномісячної дитини, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції.

За даними відомства, повідомлення про смерть дитини надійшла до правоохоронців від медиків швидкої допомоги.

"Мешканка Покровського району погодувала своїх синів-близнюків та вклала спати. Через кілька годин жінка помітила, що один з малюків не дихає. Жінка покликала на допомогу своїх батьків, які викликали швидку допомогу. Прибувши на місце медики констатували смерть дитини", - зазначили в поліції.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею “Умисне вбивство” (природна смерть) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, на Львівщині помер школяр, поліція відкрила провадження за статею умисне вбивство.

Українські Національні Новини

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