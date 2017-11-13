На Донеччині правоохоронці встановлюють обставини смерті одномісячної дитини

За даними відомства, повідомлення про смерть дитини надійшла до правоохоронців від медиків швидкої допомоги.

"Мешканка Покровського району погодувала своїх синів-близнюків та вклала спати. Через кілька годин жінка помітила, що один з малюків не дихає. Жінка покликала на допомогу своїх батьків, які викликали швидку допомогу. Прибувши на місце медики констатували смерть дитини", - зазначили в поліції.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею “Умисне вбивство” (природна смерть) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, на Львівщині помер школяр, поліція відкрила провадження за статею умисне вбивство.