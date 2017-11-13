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В Донецкой области правоохранители устанавливают обстоятельства смерти одномесячного ребенка

В Донецкой области правоохранители устанавливают обстоятельства смерти одномесячного ребенка

Киев  •  УНН

 • 9318 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Правоохранители Покровского отдела полиции в Донецкой области открыли уголовное производство по факту смерти одномесячного ребенка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным ведомства, сообщение о смерти ребенка поступила в милицию от медиков скорой помощи.

"Жительница Покровского района покормила своих сыновей-близнецов и уложила спать. Через несколько часов женщина заметила, что один из детей не дышит. Женщина позвала на помощь своих родителей, которые вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка", - отметили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство" (естественная смерть) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, на Львовщине умер школьник, полиция открыла производство по статье умышленное убийство.

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