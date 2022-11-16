На Донеччині правоохоронці виявили тіла 3 убитих росіянами під час окупації
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що правоохоронці області виявили тіла 3 убитих росіянами під час окупації, пише УНН.
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За 15 листопада росіяни вбили 1 цивільного в Донецькій області — у Бахмуті.
Крім того, правоохоронці виявили тіла 3 убитих росіянами під час окупації: 2 у Святогірську та 1 у Щуровому.
Ще 7 людей в області отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про обстріли в Нікопольському районі. Окупанти "накривали" район «Градами» і важкою артилерією.