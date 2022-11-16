В Донецкой области правоохранители обнаружили тела 3 убитых россиянами во время оккупации

Детали

За 15 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области - в Бахмуте.

Кроме того, правоохранители обнаружили тела 3 убитых россиянами во время оккупации: 2 в Святогорске и 1 в Щуровом.

Еще 7 человек в области получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил об обстрелах в Никопольском районе. Оккупанты "накрывали" район «Градами» и тяжелой артиллерией.