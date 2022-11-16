В Донецкой области правоохранители обнаружили тела 3 убитых россиянами во время оккупации
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что правоохранители области обнаружили тела 3 убитых россиянами во время оккупации, пишет УНН.
Детали
За 15 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области - в Бахмуте.
Кроме того, правоохранители обнаружили тела 3 убитых россиянами во время оккупации: 2 в Святогорске и 1 в Щуровом.
Еще 7 человек в области получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил об обстрелах в Никопольском районе. Оккупанты "накрывали" район «Градами» и тяжелой артиллерией.