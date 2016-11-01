На Донеччині правоохоронці викрили збут наркотиків та лікарських засобів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. На Донеччині правоохоронці викрили незаконний збут наркотичних та лікарських засобів, які призначалися для лікування наркозалежних. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
Встановлено, що фігуранти справи збували наркотичні та лікарські засоби, які призначалися для проведення терапії наркозалежності. Крім того, у ході розслідування оперативниками виявлено порушення порядку обліку та відпуску нарковмісних лікарських засобів у одному з наркологічних лікувальних закладів.
В ході досудового розслідування за фактом збуту наркотичних засобів правоохоронці здійснили низку санкціонованих обшуків в осіб, яких підозрюють у причетності до вказаного правопорушення.
У результаті обшуків у фігурантів вилучено більш ніж півкілограма канабісу, 121 г метадону — синтетичного опіату для проведення терапії наркозалежності. Крім того, вилучено 38 доз підконтрольного лікарського засобу “Галоперідол”.
Також у ході розслідування оперативниками виявлено порушення порядку обліку та відпуску нарковмісних лікарських засобів у одному з наркологічних лікувальних закладів. В результаті перевірки вилучено 15,8 тис. доз таких препаратів. За цінами “чорного” ринку вартість вилучених наркотиків становить близько 1,5 млн. грн.
Досудове розслідування триває.