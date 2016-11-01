В Донецкой области правоохранители разоблачили сбыт наркотиков и лекарственных средств

Установлено, что фигуранты дела сбывали наркотические и лекарственные средства, которые предназначались для проведения терапии наркозависимости. Кроме того, в ходе расследования оперативниками выявлены нарушения порядка учета и отпуска наркосодержащих лекарственных средств в одном из наркологических лечебных учреждений.

В ходе досудебного расследования по факту сбыта наркотических средств правоохранители провели ряд санкционированных обысков у лиц, подозреваемых в причастности к указанному правонарушению.

В результате обысков у фигурантов изъято более полкилограмма каннабиса, 121 г метадона - синтетического опиата для проведения терапии наркозависимости. Кроме того, изъято 38 доз подконтрольного лекарственного средства "Галоперидол".

Также в ходе расследования оперативниками выявлены нарушения порядка учета и отпуска наркосодержащих лекарственных средств в одном из наркологических лечебных учреждений. В результате проверки изъято 15,8 тыс. доз таких препаратов. По ценам "черного" рынка стоимость изъятых наркотиков составляет около 1,5 млн. грн.

Досудебное расследование продолжается.