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На Донеччині поліцейські затримали помічника чергового коменданта “ДНР”

На Донеччині поліцейські затримали помічника чергового коменданта “ДНР”

Київ • УНН

 • 9045 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Під Волновахою поліцейські затримали помічника чергового коменданта так званої “ДНР”, який намагався проїхали через блокпост, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції Донецької області.

“Місцевий 54- річний мешканець Макіївки півроку працював на бойовиків і отримував від них зарплатню. Однак пенсію вирішив оформити від української влади. Під час приїзду до Волновахи за грошовим забезпеченням його було викрито”, — повідомили у прес-службі.

Також зазначається, що чоловік перейшов до військової комендатури терористів у серпні 2014 року.

За словами затриманого, в приміщенні чергової частини, де він працював, був металевий сейф, в якому знаходились 5 автоматів АК-74. В обов’язки помічника чергового входило приймати виклики від мешканців, та спрямовувати патрулі за вказаною адресою. Військові “ДНР”, в свою чергу, доставляли “винних” до комендатури.

“Макіївчанин зареєструвався у Волновасі як переселенець та планував отримувати українську пенсію. Про своє пособництво нікому не розповідав і сподівався, що ніхто ніколи не дізнається про зраду. На в’їзді у місто чоловіка зупинили поліцейські та під час перевірки встановили його злочинну діяльність”, — зазначили у прес-службі.

Повідомляється, що дії чоловіка класифікуються за ч. 1 ст. 256 “Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності” КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Як повідомляв УНН, більшість злочинців, яких по лінії Інтерполу розшукує поліція Донеччини, переховуються на території Російської Федерації.

Українські Національні Новини

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