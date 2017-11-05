На Донеччині поліцейські затримали помічника чергового коменданта “ДНР”

“Місцевий 54- річний мешканець Макіївки півроку працював на бойовиків і отримував від них зарплатню. Однак пенсію вирішив оформити від української влади. Під час приїзду до Волновахи за грошовим забезпеченням його було викрито”, — повідомили у прес-службі.

Також зазначається, що чоловік перейшов до військової комендатури терористів у серпні 2014 року.

За словами затриманого, в приміщенні чергової частини, де він працював, був металевий сейф, в якому знаходились 5 автоматів АК-74. В обов’язки помічника чергового входило приймати виклики від мешканців, та спрямовувати патрулі за вказаною адресою. Військові “ДНР”, в свою чергу, доставляли “винних” до комендатури.

“Макіївчанин зареєструвався у Волновасі як переселенець та планував отримувати українську пенсію. Про своє пособництво нікому не розповідав і сподівався, що ніхто ніколи не дізнається про зраду. На в’їзді у місто чоловіка зупинили поліцейські та під час перевірки встановили його злочинну діяльність”, — зазначили у прес-службі.

Повідомляється, що дії чоловіка класифікуються за ч. 1 ст. 256 “Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності” КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Як повідомляв УНН, більшість злочинців, яких по лінії Інтерполу розшукує поліція Донеччини, переховуються на території Російської Федерації.