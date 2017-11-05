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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102930 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105732 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104786 просмотра

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В Донецкой области полицейские задержали помощника дежурного коменданта "ДНР"

В Донецкой области полицейские задержали помощника дежурного коменданта "ДНР"

Киев  •  УНН

 • 9043 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Волновахе полицейские задержали помощника дежурного коменданта так называемой "ДНР", который пытался проехать через блокпост, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Донецкой области.

"54-летний житель Макеевки полгода работал на боевиков и получал от них зарплату. Однако пенсию решил оформить от украинской власти. Во время приезда в Волноваху за денежным обеспечением его разоблачили", - сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что мужчина перешел в военную комендатуру террористов в августе 2014 года.

По словам задержанного, в помещении дежурной части, где он работал, был металлический сейф, в котором находились 5 автоматов АК-74. В обязанности помощника дежурного входило принимать вызовы от жителей, и направлять патрули по указанному адресу. Военные "ДНР", в свою очередь, доставляли "виновных" в комендатуру.

"Макеевчанин зарегистрировался в Волновахе как переселенец и планировал получать украинскую пенсию. О своем пособничество никому не рассказывал и надеялся, что никто никогда не узнает об измене. На въезде в город мужчину остановили полицейские и во время проверки установили его преступную деятельность", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что действия мужчины классифицируются по ч. 1 ст. 256 "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности" УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Как сообщал УНН, большинство преступников, которых по линии Интерпола разыскивает полиция Донецкой области, скрываются на территории Российской Федерации .

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