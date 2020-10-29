На Донеччині після передачі до виборчої комісії зникли списки виборців

“Після процесу передачі з приміщення для зберігання виборчої документації до територіальної виборчої комісії зникли списки виборців. Розпочато досудове розслідування. До поліції надійшла заява від голови Нікольської територіальної виборчої комісії про те, що при перевірці документації однієї з дільничних виборчих комісій було виявлено відсутність витягів, уточнених списків виборців та попереднього списку”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 158-3 Кримінального кодексу України (фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, списку виборців).

Повідомляється, що правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, у Миколаєві 16 дільниць відправили на перерахунок бюлетенів.