В Донецкой области после передачи в избирательную комиссию исчезли списки избирателей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Донецкой области после процесса передачи из помещения для хранения избирательной документации в территориальную избирательную комиссию исчезли списки избирателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП Донецкой области.
"После процесса передачи из помещения для хранения избирательной документации в территориальную избирательную комиссию исчезли списки избирателей. Начато досудебное расследование. В полицию поступило заявление от главы Никольской территориальной избирательной комиссии о том, что при проверке документации одной из участковых избирательных комиссий было обнаружено отсутствие выдержек, уточненных списков избирателей и предварительного списка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, списка избирателей).
Сообщается, что правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, в Николаеве 16 участков отправили на пересчет бюллетеней.