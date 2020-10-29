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В Донецкой области после передачи в избирательную комиссию исчезли списки избирателей

В Донецкой области после передачи в избирательную комиссию исчезли списки избирателей

Киев  •  УНН

 • 11941 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. В Донецкой области после процесса передачи из помещения для хранения избирательной документации в территориальную избирательную комиссию исчезли списки избирателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП Донецкой области.

"После процесса передачи из помещения для хранения избирательной документации в территориальную избирательную комиссию исчезли списки избирателей. Начато досудебное расследование. В полицию поступило заявление от главы Никольской территориальной избирательной комиссии о том, что при проверке документации одной из участковых избирательных комиссий было обнаружено отсутствие выдержек, уточненных списков избирателей и предварительного списка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, списка избирателей).

Сообщается, что правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в Николаеве 16 участков отправили на пересчет бюллетеней.

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