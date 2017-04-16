На Донеччині основні бойові дії відбулися вчора в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Минулої доби основні бойові дії на донецькому напрямку відбулися в Авдіївці. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.
“На донецькому напрямку основні бойові дії розгорнулися вчора в Авдіївці між 20:00 та 24:00 годинами. І також ворог порушував режим тиші на Світлодарській дузі, у Кам’янці та в районі донецького аеропорту”, — сказав О.Мотузяник.
За його словами, під Горлівкою вчора було тихо.
Всього ж за добу на донецькому напрямку зафіксовано 10 ворожих обстрілів, зокрема два снайперських.
Як повідомляв УНН, минулої доби на Донбасі жоден український військовий не загинув та не був поранений.