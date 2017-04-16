В Донецкой области основные боевые действия развернулись вчера в Авдеевке

“На донецком направлении основные боевые действия развернулись вчера в Авдеевке между 20:00 и 24:00 часами. И также враг нарушал режим тишины на Светлодарской дуге, в Камянке и в районе донецкого аэропорта”, — сказал А.Мотузяник.

По его словам, под Горловкой вчера было тихо.

Всего же за сутки на донецком направлении зафиксировано 10 вражеских обстрелов, в том числе два снайперских.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки на Донбассе ни один украинский военный не погиб и не был ранен.