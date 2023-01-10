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На Донеччині гучно вздовж усієї лінії фронту: ОВА показала наслідки нових ударів рашистів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. У Донецькій області цієї ночі гучно було вздовж усієї лінії фронту. Найбільше постраждала Курахівка — поранено 2 людини, пошкоджено 35 будинків. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.

На Донеччині гучно вздовж усієї лінії фронту: ОВА показала наслідки нових ударів рашистів

Цитата

«Цієї ночі гучно було вздовж усієї лінії фронту. На Волноваському напрямку 1 людина загинула у Вугледарі. На території громади обстріли зафіксовано на околицях Водяного, Пречистівки і Богоявленки», - написав Кириленко у Telegram.

Деталі

За його словами, на Донецькому напрямку найбільше постраждала Курахівка — поранено 2 людини, пошкоджено 35 будинків.

«Вночі відбувся обстріл Єлизаветівки Мар'їнської громади — пошкоджено приватні будинки. Під ранок росіяни обстріляли Авдіївку з Градів — без жертв», - повідомив Кириленко.

Також він повідомив про ситуацію на інших двох напрямках:

  • На Горлівському напрямку 4 людини поранено у Бахмуті і 1 людина поранена у Парасковіївці — там пошкоджено 24 приватні будинки та 2 5-поверхівки. Ще 1 5-поверхівка пошкоджена у Соледарі. Також були обстріли околиць Торецької і Часовоярської громад.
  • На Лисичанському напрямку росіяни зруйнували приватний будинок у Серебрянці Сіверської громади, пошкодили крамницю у Райгородку Миколаївської громади. Не припиняються обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади.

Доповнення

За 9 січня російські окупанти поранили шість мирних жителів Донеччини.

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